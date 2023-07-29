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Ликбез

Можно ли вернуть деньги за некачественную татуировку?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мастер сделал мне татуировку, но она в итоге выглядит совсем не так, как должна была. Мне не нравится. Что делать?

Ответ юриста

Вы можете потребовать устранения недостатков, возврата денег, а также компенсации морального вреда.

Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона о защите прав потребителей, при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вы вправе потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

- безвозмездного повторного выполнения работы;

- возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

При этом вы можете отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки слишком существенны или не устранены исполнителем в установленный договором срок.

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