Можно ли вернуть деньги за некачественную татуировку?

29.07.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мастер сделал мне татуировку, но она в итоге выглядит совсем не так, как должна была. Мне не нравится. Что делать?

Ответ юриста

Вы можете потребовать устранения недостатков, возврата денег, а также компенсации морального вреда.

Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона о защите прав потребителей, при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вы вправе потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

- безвозмездного повторного выполнения работы;

- возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

При этом вы можете отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки слишком существенны или не устранены исполнителем в установленный договором срок.