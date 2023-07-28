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Ликбез

Что грозит за оказание медицинских услуг без лицензии?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что грозит человеку, оказывающему медицинские услуги без лицензии?

Ответ юриста

Оказание медицинских услуг без лицензии является серьезным нарушением закона. Среди возможных последствий - административный штраф (статья 14.1 КоАП РФ), запрет на деятельность и уголовная ответственность.

В некоторых случаях оказание медицинских услуг без лицензии может быть рассмотрено как преступление.

Согласно статье 235 УК РФ, осуществление медицинской или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

Если пациент погибнет, оказавшего услугу могут приговорить к принудительными работам на срок до 5 лет либо на тот же срок лишить его свободы.

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