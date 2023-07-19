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Ликбез

Можно ли уменьшить размер алиментов?

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Вопрос от интернет-пользователя

Плачу алименты на сына. Сейчас ситуация на работе ухудшилась, стал меньше получать. Можно ли изменить размер алиментов?

Ответ юриста

Да, можно, через суд согласно статье 119 СК РФ.

Пункт 1 данный статьи гласит:

«Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты».

Однако при изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.

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