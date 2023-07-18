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Ликбез

Можно ли вернуть купленную машину в салон?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купил машину, ездил пару дней, и она сломалась. Сам ничего не портил. Могу ли я вернуть ее в салон?

Ответ юриста

Если вы обнаружите недостатки в автомобиле, которые не были указаны продавцом (и не отражены в договоре), у вас есть право вернуть автомобиль в автосалон в течение 15 дней после покупки. Вы также можете попросить дилера заменить товар на исправный аналогичный или потребовать возврата денег.

Согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

Если в результате нее будет установлено, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые продавец не отвечает, потребитель обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

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