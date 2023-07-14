Как оформить договор купли-продажи автомобиля?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу продать знакомому свою машину. Как это оформить правильно по закону?
Ответ юриста
Для этого нужно составить договор купли-продажи. В нем должны содержаться:
- Информация о сторонах: укажите полные юридические и физические имена продавца и покупателя, а также их адреса, паспортные данные и ИНН (для юридических лиц - наименование организации, ОГРН и ИНН).
- Описание: подробно опишите автомобиль, включая марку, модель, год выпуска, состояние, свидетельство о регистрации и характеристики. Укажите его стоимость и общую сумму сделки.
- Условия оплаты: напишите, как будет осуществляться оплата, сумму залога (если он предусмотрен), сроки и способы оплаты.
- Порядок расторжения договора: укажите условия и порядок, по которому стороны могут расторгнуть договор, а также условия возмещения убытков при расторжении.
- Форма и сроки исполнения: определите сроки, в которые автомобиль должен быть передан покупателю.
- Подписи сторон: в конце документа необходимы подписи обеих сторон с указанием даты подписания.
При оформлении договора купли-продажи рекомендуется проконсультироваться с юристом или обратиться к готовым образцам договоров.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀