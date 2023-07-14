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Ликбез

Как оформить договор купли-продажи автомобиля?

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Вопрос от интернет-пользователя

Хочу продать знакомому свою машину. Как это оформить правильно по закону?

Ответ юриста

Для этого нужно составить договор купли-продажи. В нем должны содержаться:

- Информация о сторонах: укажите полные юридические и физические имена продавца и покупателя, а также их адреса, паспортные данные и ИНН (для юридических лиц - наименование организации, ОГРН и ИНН).

- Описание: подробно опишите автомобиль, включая марку, модель, год выпуска, состояние, свидетельство о регистрации и характеристики. Укажите его стоимость и общую сумму сделки.

- Условия оплаты: напишите, как будет осуществляться оплата, сумму залога (если он предусмотрен), сроки и способы оплаты.

- Порядок расторжения договора: укажите условия и порядок, по которому стороны могут расторгнуть договор, а также условия возмещения убытков при расторжении.

- Форма и сроки исполнения: определите сроки, в которые автомобиль должен быть передан покупателю.

- Подписи сторон: в конце документа необходимы подписи обеих сторон с указанием даты подписания.

При оформлении договора купли-продажи рекомендуется проконсультироваться с юристом или обратиться к готовым образцам договоров.

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