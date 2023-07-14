Должен ли квартирант оплачивать квитанции?

14.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Снимаю квартиру, перечисляю хозяйке деньги и за аренду, и за коммунальные услуги, но должен ли я за них платить?

Ответ юриста

В соответствии с законодательством Российской Федерации, владелец квартиры несет ответственность за оплату коммунальных услуг. Однако в случае наличия договора аренды возможно возложение этой ответственности на квартиранта.

Обычно так и происходит, и арендатор оплачивает коммунальные услуги, но эти условия должны быть ясно прописаны в договоре.

В случае отсутствия договора или ясных договоренностей между владельцем и квартирантом ответственность за оплату коммунальных услуг чаще несет хозяин жилья.

Таким образом, вам необходимо внимательно изучить договор, а если его нет, поговорить на тему оплаты с арендодателем.