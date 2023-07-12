Что должно быть указано в паспорте животного?

12.07.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу завести на свою собаку паспорт. Что в нем нужно указать?

Ответ юриста

В России паспорт на животное называется «Ветеринарный паспорт». В нем должны содержаться:

- Личные данные владельца животного: ФИО и контактные данные.

- Информация о животном: кличка, вид (собака, кошка и др.), порода (если может быть определена), пол и дата рождения.

- Идентификационные данные животного: номер микрочипа или татуировки (если присутствуют), а также дата и место их проставления.

- История медицинских процедур: записи о проведенных вакцинациях, диагнозах, лечении, датах обработки от паразитов, стерилизации/кастрации и других ветеринарных процедурах.

- Подпись, печать ветеринарного врача и учреждения, выдавшего паспорт на животное.