Что грозит человеку, работающему неофициально?

07.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Какие проблемы могут быть у человека, если он работает неофициально?

Ответ юриста

Человек, работающий неофициально, может столкнуться с различными последствиями.

Штрафы и налоговые претензии: если работник неофициально получает доходы, он нарушает налоговое законодательство своей страны. Это может привести к негативным мерам со стороны налоговых органов.

Отсутствие социальных гарантий: работники, неофициально трудоустроенные, не имеют доступа к некоторым социальным гарантиям, их пенсия будет значительно ниже, они не смогут получать определенные пособия.

Несоблюдение рабочих прав: официальное трудоустройство предоставляет работнику соответствующие права, например отпуск, оплачиваемые больничные, рабочее время, порядок увольнения и т. д. Неофициальные работники более уязвимы.

Ограничения в получении кредитов: наличие официального дохода обычно становится одним из основных требований.

Уголовная ответственность: в некоторых случаях работающий неофициально может быть обвинен в мошенничестве.