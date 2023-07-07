Что грозит человеку, работающему неофициально?

Вопрос от интернет-пользователя
Какие проблемы могут быть у человека, если он работает неофициально?
Ответ юриста
Человек, работающий неофициально, может столкнуться с различными последствиями.
Штрафы и налоговые претензии: если работник неофициально получает доходы, он нарушает налоговое законодательство своей страны. Это может привести к негативным мерам со стороны налоговых органов.
Отсутствие социальных гарантий: работники, неофициально трудоустроенные, не имеют доступа к некоторым социальным гарантиям, их пенсия будет значительно ниже, они не смогут получать определенные пособия.
Несоблюдение рабочих прав: официальное трудоустройство предоставляет работнику соответствующие права, например отпуск, оплачиваемые больничные, рабочее время, порядок увольнения и т. д. Неофициальные работники более уязвимы.
Ограничения в получении кредитов: наличие официального дохода обычно становится одним из основных требований.
Уголовная ответственность: в некоторых случаях работающий неофициально может быть обвинен в мошенничестве.
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