Можно ли забрать ребенка из больницы раньше времени?

25.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Лежим с ребенком в больнице месяц, он уже поправился, чувствует себя хорошо, проблем нет. Но нас не выпускают. Можно ли уйти с ним под свою ответственность?

Ответ юриста

Это не так просто и зависит от нескольких факторов. Исходя из статьи 20 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «один из родителей или иной законный представитель имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства».

При этом «при отказе одного из родителей или иного законного представителя лица от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем отказа».

Медицинское вмешательство без согласия одного из родителей или иного законного представителя допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю либо отсутствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.