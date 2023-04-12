Может ли МФО обращаться к друзьям должника?

12.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Взял деньги в микрофинансовой организации, не вернул. Сотрудница начала писать моим друзьям, что я нищий и мне нужна помощь. Все в шоке стали мне звонить. Имеет ли она право так делать?

Ответ юриста

Пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ гласит:

«Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия».