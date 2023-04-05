Что грозит за подобранную на улице закладку с наркотиком?

05.04.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Подобрал на улице маленькую «закладку» с наркотиком, принес домой и оставил - не знаю зачем, просто. Узнал сосед по квартире, с которым мы в напряженных отношениях, сказал, что позвонил в полицию. Что мне грозит?

Ответ юриста

Согласно пункту 1 статьи 228 УК РФ, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако в первом примечании к данной статье говорится, что за добровольную сдачу наркотика и активное способствование раскрытию или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом, приобретением, перевозкой наркотика и так далее, лицо могут освободить от уголовной ответственности.