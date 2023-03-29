Как не платить налог при передаче квартиры?

Вопрос от интернет-пользователя
Отчим решил переписать на меня одну из двух своих квартир, вторую - на родного ребенка. Как он может ее передать, чтобы никому не пришлось платить налог?
Ответ юриста
Самый надежный способ в вашем случае - это договор купли-продажи. Так родной ребенок отчима не сможет претендовать на квартиру. Платить налог с продажи не придется, если он владеет ею более 5 лет.
В случае с договором дарения, поскольку отчим не является вашим близким родственником, платить налог в размере 13% придется уже вам.
Пункт 18.1 статьи 217 НК РФ гласит:
«Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)».
Если ваша мать состоит в официальном браке с вашим отчимом, он может вначале подарить квартиру ей, а она передаст ее вам. Тогда налог платить не придется.
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