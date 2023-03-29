Как не платить налог при передаче квартиры?

29.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отчим решил переписать на меня одну из двух своих квартир, вторую - на родного ребенка. Как он может ее передать, чтобы никому не пришлось платить налог?

Ответ юриста

Самый надежный способ в вашем случае - это договор купли-продажи. Так родной ребенок отчима не сможет претендовать на квартиру. Платить налог с продажи не придется, если он владеет ею более 5 лет.

В случае с договором дарения, поскольку отчим не является вашим близким родственником, платить налог в размере 13% придется уже вам.

Пункт 18.1 статьи 217 НК РФ гласит:

«Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)».

Если ваша мать состоит в официальном браке с вашим отчимом, он может вначале подарить квартиру ей, а она передаст ее вам. Тогда налог платить не придется.