Могут ли осудить за СМС с угрозами?

25.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мне приходят сообщения с угрозами с неизвестного номера. Там страшные вещи: что меня хотят убить, чтобы я лишний раз не выходила из дома, оглядывалась и так далее. Это на самом деле пугает, потому что я догадываюсь, кто это делает, и он реально может исполнить задуманное. Если я обращусь в полицию, будет ли ему грозить уголовная ответственность?

Ответ юриста

Уголовный кодекс на вашей стороне.

УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

«1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет».

Если вы воспринимаете эти сообщения как реально опасные, обращайтесь в полицию и пишите заявление о возбуждении уголовного дела. Однако там вам придется подробно рассказать, почему вы считаете эти СМС настоящей угрозой и кто, по вашему мнению, может желать вам зла и за что.