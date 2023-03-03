Что делать, если потерял решение суда?

03.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли получить решение суда повторно, если потерял его? И придется ли платить за это госпошлину?

Ответ юриста

Вам необходимо подать заявление на получение заверенной копии решения. Сделать это можно через канцелярию суда либо по электронной почте, указанной на официальном сайте суда, который вынес решение.

Уплата пошлины за процедуру не предусмотрена.

Вам должны назвать срок, по истечении которого выдадут копию решения. Обычно это не занимает много времени. Порядок определяется нормативными актами судебных структур или правилами выдачи материалов, утверждаемых председателями судебных учреждений.