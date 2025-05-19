Что означает выражение «встретить с помпой»?

19.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Приехало важное лицо, и его встретили, как говорится, с помпой. Интересно, что это значит?

Открываем словарь и видим там целых два слова «помпа», значения которых никак не связаны друг с другом.

Первое означает «насос для выкачивания или нагнетания жидкости или газа». Оно пришло в русский давно, в XVIII веке, из французского, туда - из итальянского. Итальянцы, в свою очередь, позаимствовали его у голландцев, у которых оно родилось из звукоподражания: pomp - такой звук, по их мнению, издает работающий насос.

Только вряд ли эта помпа поможет объяснить нам значение устойчивого оборота, никто не встречает значительную персону с насосом.

А вот вторая «помпа» - поможет. Это слово тоже попало к нам через французский, только уже в ХХ веке. Восходит к греческому pompē, буквально - «торжественное шествие». В современном понимании означает «пышность, торжественность», но, как правило, внешнюю, показную.

Встретить «с помпой» значит «пышно и торжественно», недаром скромные люди просят: «Давайте без помпы!»

Будем говорить грамотно и выразительно!