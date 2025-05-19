Сетевое издание|18+|Вторник|20 мая 2025|01:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Ликбез

Что означает выражение «встретить с помпой»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Приехало важное лицо, и его встретили, как говорится, с помпой. Интересно, что это значит?

Открываем словарь и видим там целых два слова «помпа», значения которых никак не связаны друг с другом.

Первое означает «насос для выкачивания или нагнетания жидкости или газа». Оно пришло в русский давно, в XVIII веке, из французского, туда - из итальянского. Итальянцы, в свою очередь, позаимствовали его у голландцев, у которых оно родилось из звукоподражания: pomp - такой звук, по их мнению, издает работающий насос.

Только вряд ли эта помпа поможет объяснить нам значение устойчивого оборота, никто не встречает значительную персону с насосом.

А вот вторая «помпа» - поможет. Это слово тоже попало к нам через французский, только уже в ХХ веке. Восходит к греческому pompē, буквально - «торжественное шествие». В современном понимании означает «пышность, торжественность», но, как правило, внешнюю, показную.

Встретить «с помпой» значит «пышно и торжественно», недаром скромные люди просят: «Давайте без помпы!»

Будем говорить грамотно и выразительно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте