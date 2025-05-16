Что означает слово «рекламация» и как оно появилось?

16.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Недовольны товаром, будем писать рекламацию. А что это такое?

В современном русском и других европейских языках живут паронимы «реклама» и «рекламация», родственные словам «декламация», «прокламация». Их общий корень восходит к латинскому clamare, что значит «кричать». А rеclamare - «выкрикивать, зазывать».

Во Франции образованное от него слово использовали на соколиной охоте, оно приобрело значение «криком подзывать сокола». В Англии - другое: «привлекать к себе внимание». Отсюда и появилось современное значение: рекламировать - «расхваливать товар», а то и просто «расхваливать, пропагандировать».

Реклама нужна для широкого оповещения о лучших свойствах товаров и услуг. Она привлекает к ним внимание и повышает спрос.

А рекламация (тоже буквально «выкрик, громкое выражение») существует для других целей - чтобы пожаловаться, выразить неодобрение, неудовольствие.

Так называют официальное заявление, претензию, которую покупатель предъявляет продавцу, если товар или услуга не соответствуют заявленному качеству, или меньше по объему, или нарушены сроки. Обратились с рекламацией - и ждем возмещения убытков.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!