Зачем класть лавровый лист в унитаз?

Вопрос от интернет-пользователя
Услышала от знакомой, что она кладет в бачок унитаза лавровый лист, но так и не поняла, зачем. Как это работает?
Ответ специалиста
Лавровый лист в бачок унитаза в основном кладут для трех целей.
Запах
Многим людям нравится аромат лаврового листа. Также он помогает нейтрализовать неприятные запахи в туалете.
Антисептические свойства
Кроме того, лавровый лист имеет некоторые антисептические свойства. При смыве настоем обрабатывается поверхность чаши, предотвращается размножение бактерий.
Отпугивание насекомых
А еще запах лаврового листа может отпугивать насекомых, например мух и тараканов.
Следует помнить, что данный метод не является заменой полноценной уборке и дезинфекции.
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