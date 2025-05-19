Зачем класть лавровый лист в унитаз?

19.05.2025 | 17:23

Вопрос от интернет-пользователя

Услышала от знакомой, что она кладет в бачок унитаза лавровый лист, но так и не поняла, зачем. Как это работает?

Ответ специалиста

Лавровый лист в бачок унитаза в основном кладут для трех целей.

Запах

Многим людям нравится аромат лаврового листа. Также он помогает нейтрализовать неприятные запахи в туалете.

Антисептические свойства

Кроме того, лавровый лист имеет некоторые антисептические свойства. При смыве настоем обрабатывается поверхность чаши, предотвращается размножение бактерий.

Отпугивание насекомых

А еще запах лаврового листа может отпугивать насекомых, например мух и тараканов.

Следует помнить, что данный метод не является заменой полноценной уборке и дезинфекции.