Нужно ли платить, если съехал со съемной квартиры раньше?

16.02.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Снял квартиру, подписал договор на полгода. Через месяц пришлось переезжать в другой город. Но хозяин квартиры требует полной оплаты за весь период, как указано в договоре. Это законно? Он уже водит других потенциальных жильцов.

Ответ юриста

Если вы заключили договор аренды на таких условиях, то их изменение возможно лишь с обоюдного согласия вас и хозяина квартиры. В судебном порядке - только при существенном нарушении договора другой стороной, согласно статье 450 ГК РФ.

Если мирно спор решить не удастся и арендодатель обратится в суд, вы можете уменьшить сумму выплаты, опираясь на статью 333 ГК РФ, в которой говорится: если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Также можно сослаться на статью 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских прав. Согласно пункту 1 данной статьи, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).