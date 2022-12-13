Куда пожаловаться на холод в квартире?

Вопрос от интернет-пользователя
Живу с маленьким ребенком. В квартире температура воздуха - 20 градусов. Мы мерзнем. Куда пожаловаться и что делать?
Ответ юриста
Ответственность за соблюдение комфортного микроклимата в доме несут управляющие и ресурсоснабжающие компании. За нарушение нормативов к ним могут применить административные санкции.
Согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», температура в квартирах жилого дома в холодное время года должна быть 18-24 градуса тепла. То есть ваш показатель находится в пределах нормы.
Если вы считаете, что ваши права нарушены и хотите провести контрольные замеры, следует обратиться в Роспотребнадзор или в жилищную инспекцию.
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