Ликбез

Нужно ли платить налог за автомобиль, если его угнали?

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Вопрос от интернет-пользователя

У меня угнали машину. Я подал заявление в полицию, ее ищут. Нужно ли мне платить налог, если я ею даже не пользуюсь и неизвестно, вернется ли она назад?

Ответ юриста

Согласно пункту 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, не являются объектом налогообложения:

«транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 настоящего кодекса».

То есть за тот период, что ваш автомобиль находится в розыске, налог платить не нужно.

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