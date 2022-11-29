Можно ли отказаться писать объяснительную?

29.11.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Неправильно сделал свою работу, начальство запросило объяснительную. Могу ли я ее просто не писать?

Ответ юриста

Конечно, можно не писать объяснительную, никто не вправе вас заставлять. Но в ваших интересах максимально понятно донести до работодателя свою версию событий и причину ошибки.

Отсутствие объяснительной не убережет от привлечения к дисциплинарной ответственности.

Согласно статье 193 ТК РФ, «до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт».