Могут ли возбудить уголовное дело без заявления потерпевшего?

20.10.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Со старым приятелем выпивали, в какой-то момент он на меня напал, хотел ударить ножом. Потом он ушел, а на следующий день вернулся и извинился. Я не хочу писать заявление, но соседи все видели. Может ли полиция завести дело, если я не обращусь?

Ответ юриста

Уголовное дело могут завести без заявления потерпевшего, на основании показаний свидетелей, в вашем случае - соседей, а также если совершивший преступление сам придет в отделение полиции. Согласно статье 140 УПК РФ, «поводами для возбуждения уголовного дела служат явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников».

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет (статья 119 УК РФ).