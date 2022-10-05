Ликбез

Можно ли вернуть деньги, если перевел их мошеннику?

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Вопрос от интернет-пользователя

Перевел деньги со своей карты на неизвестный счет человеку, который обещал продать телевизор. Ничего не получил от него в итоге, он исчез и по телефону не отвечает. Можно ли вернуть деньги?

Ответ юриста

Скорее всего, вы стали жертвой мошенника. Первое, что следует сделать, - обратиться в банк, который выпустил вашу карту. Лучше позвонить на горячую линию, потому что времени терять нельзя. Объясните ситуацию и следуйте инструкциям. Возможно, вас попросят прийти в офис и написать заявление. В любом случае карту необходимо перевыпустить, так как она уже скомпрометирована.

После этого нужно как можно быстрее обратиться в полицию. С собой возьмите подтверждение перевода, данные счета мошенника, СМС, чеки и так далее.

Вернуть деньги удается не всегда. Чтобы избежать мошенничества на интернет-сайтах, нужно избегать перечисления предоплаты.

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