Могут ли мобилизовать водителя, если он лишен прав?

04.10.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Военно-учетная специальность - «водитель». Лишили прав за пьяную езду. Пришла повестка. Заберут ли меня?

Ответ юриста

То, что вы лишены водительских прав, не отменяет возможность вашей мобилизации. На запущенном правительством портале «Объясняем.рф» говорится, что такой гражданин может быть призван, но не сможет служить водителем. То есть для вас выберут другую задачу.

В Указе Президента РФ от 21.09.2022 № 647 об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации перечислены основания для освобождения от нее:

«а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы».