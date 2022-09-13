Можно ли гулять с собакой без намордника?

13.09.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У меня собака - спокойная дворняга, гуляю с ней на поводке. Сосед постоянно кричит, что я должен надевать на нее намордник. Так ли это?

Ответ юриста

Если ваша собака не относится к перечню потенциально опасных, то вы можете обойтись поводком, если гарантируете безопасность окружающих.

Согласно статье 13 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

«4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных, и соблюдать иные требования к его выгулу.

6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается - за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

7. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации.

8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ СОБАК

1. Акбаш

2. Американский бандог

3. Амбульдог

4. Бразильский бульдог

5. Булли кутта

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто)

7. Бэндог

8. Волко-собачьи гибриды

9. Волкособ, гибрид волка

10. Гуль донг

11. Питбуль мастиф

12. Северокавказская собака

13. Метисы собак, указанных в пунктах 1-12 настоящего перечня».