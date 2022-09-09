Как вернуть права после снятия с учета?

Вопрос от интернет-пользователя
Поставили на наркологический учет из-за алкоголя. На это время забрали водительские права. Как получить их обратно?
Ответ юриста
Вам необходимо со справкой о снятии с учета обратиться в органы ГИБДД.
Согласно правилам, «возврат водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами в связи с выявлением в результате обязательного медицинского освидетельствования медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик производится в подразделении Госавтоинспекции, осуществляющем хранение изъятого водительского удостоверения, либо в ином подразделении Госавтоинспекции при наличии соответствующего заявления, поданного лицом, у которого были выявлены указанные противопоказания и ограничения, не позднее 30 дней до дня получения водительского удостоверения».
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Всех водятлов надо ставить на учёт.