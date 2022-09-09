Как вернуть права после снятия с учета?

09.09.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Поставили на наркологический учет из-за алкоголя. На это время забрали водительские права. Как получить их обратно?

Ответ юриста

Вам необходимо со справкой о снятии с учета обратиться в органы ГИБДД.

Согласно правилам, «возврат водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами в связи с выявлением в результате обязательного медицинского освидетельствования медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик производится в подразделении Госавтоинспекции, осуществляющем хранение изъятого водительского удостоверения, либо в ином подразделении Госавтоинспекции при наличии соответствующего заявления, поданного лицом, у которого были выявлены указанные противопоказания и ограничения, не позднее 30 дней до дня получения водительского удостоверения».