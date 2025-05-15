Как прогнать тараканов лимоном?

15.05.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В квартиру от соседей пришли тараканы, а мы не можем их потравить, потому что в доме маленькие дети, много растений и кот. Используем липкие ловушки, а еще слышали про лимон. Как он работает?

Ответ специалиста

Если других вариантов нет, насекомых можно прогнать с помощью фрукта. Сок лимона отпугивает тараканов, не убивая их.

Разведите сок в воде и распылите в местах, где были замечены тараканы, особое внимание уделяя пространству под раковиной, углам, мусорному контейнеру. Также подойдут дольки свежего лимона - разложите их по всему дому.

Кроме того, лимоном можно протирать поверхности: смешайте сок с содой и водой и обработайте мебель.

Важно учитывать, что лимон способен лишь отпугнуть насекомых, а для полноценной борьбы с ними требуется комплексный подход. Всегда поддерживайте чистоту в помещениях, не оставляйте еду в свободном доступе и воду.