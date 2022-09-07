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Можно ли поменять фамилию в аттестате?

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Вопрос от интернет-пользователя

Поменяла фамилию, получила новый паспорт. Могу ли я теперь изменить данные в аттестате о среднем общем образовании?

Ответ юриста

Вы можете получить дубликат аттестата с внесенными изменениями. Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 года N 546 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»,

«12. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) выпускника указываются год окончания и наименование в соответствии с подпунктом «в» пункта 4.2 «Порядка» той организации, осуществляющей образовательную деятельность, которую окончил выпускник.

23. Дубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату выдаются:

- взамен утраченного (поврежденного) аттестата и (или) приложения к аттестату;

- взамен аттестата и (или) приложения к аттестату, содержащих ошибки, обнаруженные выпускником после их получения;

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество), пол».

Однако эта процедура не всегда обязательна, так как органы ЗАГС выдают документ, согласно которому можно доказать, что человек является одним и тем же лицом.

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