Губернатор держит на контроле модернизацию объектов образования

22.11.2024 | 18:11

В Пачелме и Каменке модернизируют образовательные заведения. О таких планах сообщил губернатор Олег Мельниченко, посетивший муниципалитеты.

В Пачелме он побывал в филиале Губернаторского казачьего кадетского корпуса, где заканчивается возведение будущей столовой, завершается ремонт учебного корпуса и общежития. Глава региона осмотрел классы и комнаты, оценил оснащение.

«Все изменилось к лучшему», - констатировал он, подчеркнув, что учебный процесс должен начаться 1 декабря.

«В этом году заканчиваем стройку, в следующем выполним окончательное благоустройство», - уточнил Олег Мельниченко. На 2024-й из областного бюджета на данные цели выделено более 106 млн, на 2025-й - около 168 млн.

В обновлении нуждаются и другие объекты в Пачелме.

«В 2025 году капитальный ремонт будет выполнен в школе № 1 - выделяется более 90 миллионов рублей, на очереди в 2026 году - капитальный ремонт школы № 2 и детского сада. Таким образом, образовательную сферу подтянем на хороший современный уровень», - отметил Олег Мельниченко.

Что касается Каменки, то здесь требуется привести в порядок общежитие техникума промышленных технологий и предпринимательства.

«В первую очередь надо поменять окна, чтобы закрыть тепловой контур. Дальше планируем подать заявку для участия в федеральном проекте «Профессионалитет». Когда будем готовить программу, необходимо включить капитальный ремонт общежития», - обратился губернатор к руководству колледжа.

Сейчас для техникума выбирается новое направление - туризм или сельское хозяйство. Это позволит укрепить связи между учреждением и работодателями.