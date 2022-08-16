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Ликбез

Что будет мужу за побои?

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Вопрос от интернет-пользователя

Поссорились с мужем, и он поднял на меня руку. Вызвала полицию, написала заявление, сняла побои. Ничего серьезного. Что теперь будет ему?

Ответ юриста

Вашему супругу грозит административное наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ.

«Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов».

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Гость||

Разводись,потом убьёт...

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