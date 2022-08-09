Что делать, если сосед по квартире не платит за ЖКХ?

09.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мы прописаны и живем вчетвером в муниципальной квартире. Один не платит ни за что уже много лет. Что делать?

Ответ юриста

Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением «О взыскании расходов по коммунальным и иным платежам в сфере ЖКХ в порядке регресса, разделении оплаты за услуги в сфере ЖКХ». Согласно статье 325 ГК РФ,

«1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками:

1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого;

2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников».