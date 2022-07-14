Нужно ли платить проценты по кредиту, если погасить досрочно?

14.07.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я взял кредит, деньги банк отправил мне на карту. Я их тратил и сразу же возвращал, и вся сумма так и осталась на счету. Могу ли я теперь в один момент вернуть деньги банку без процентов? И вернут ли мне траты на страховку?

Ответ юриста

Вы можете погасить кредит досрочно, предупредив об этом банк. Однако процент за пользование денежными средствами заплатить все-таки придется, так как они находились в вашем распоряжении.

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О потребительском кредите (займе)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2022),

«1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления.

4. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным договором, не менее чем за 30 календарных дней до дня возврата, если более короткий срок не установлен договором.

6. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору на возвращаемую сумму включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы или ее части».

Деньги за неиспользованный срок страховки можно вернуть, поскольку «в случае полного досрочного исполнения заемщиком, являющимся страхователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), обязательств по такому договору страховщик на основании заявления заемщика обязан возвратить страховую премию за вычетом части, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения заявления заемщика.

Положения настоящей части применяются только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая».