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Ликбез

Как поставить на учет авто с другим двигателем?

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Вопрос от интернет-пользователя

Сосед предложил купить у него авто без двигателя, но очень дешево. Собираюсь приспособить к нему другой. Можно ли поставить потом машину на учет?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», в случае если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра. Если замена двигателя связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

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Гость||

да ставят такие машины на учет, значит есть легальная возможность.

Гость||

Перевожу с канцелярита на русский: двигатель - это теперь просто запчасть. Если поставить вместо старого нормальный штатный двигатель, не срезая для этого болгаркой ребра жесткости, крепления и прочее, то это просто ремонт и ни на что не повлияет. Если же влепить в жигули движок от порша, выкинув попутно половину кишок и расширив подкапотное пространство за счет места переднего пассажира - то идите вы нафиг, никто не согласует это безобразие.

Гость||

пардон, дополню:

а если для установки нового движка только шайбу подложить да кронштейн чуть-чуть погнуть - то согласуют.

Гость||

Гость писал(a):

Если же влепить в жигули движок от порша, выкинув попутно половину кишок и расширив подкапотное пространство за счет места переднего пассажира - то идите вы нафиг, никто не согласует это безобразие.
согласовывают и ездят вполне законно. Ставят тойотовские рядные шестерки с автоматом на газели, волги, на старые туареги и кайены. Не половина кишок, а вообще вся родная электрика выбрасывается, ставится тойотовская, подключается к родной приборке, и все работает. Машины ставятся на учет и ездят еще лет десять а то и больше, пока кузов не сгниет.

Гость||

Добавлю, не только рядные шестерки, но и V8 ставят, в основном тоже тойотовские.

Имя: Гость
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