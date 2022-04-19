Как поставить на учет авто с другим двигателем?

19.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сосед предложил купить у него авто без двигателя, но очень дешево. Собираюсь приспособить к нему другой. Можно ли поставить потом машину на учет?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», в случае если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра. Если замена двигателя связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.