Как снять авто с учета?

13.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь продавать машину, нужно снять с учета. Как это сделать?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Прекращение государственного учета транспортного средства осуществляется по заявлению прежнего владельца транспортного средства, если новый владелец данного транспортного средства в течение 10 дней со дня его приобретения не обратился в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для внесения соответствующих изменений в регистрационные данные транспортного средства.

В данном случае прекращение государственного учета осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции на основании предъявленных прежним владельцем документов о заключении сделки, направленной на отчуждение транспортного средства, при условии отсутствия подтверждения его регистрации за новым владельцем.

В настоящее время реализована возможность подачи заявления о прекращении государственного учета транспортного средства в связи с продажей с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), при этом личное посещение регистрационного подразделения Госавтоинспекции не требуется.

Государственный учет транспортного средства также может быть прекращен по заявлению собственника о проведении регистрационного действия без каких-либо дополнительных условий.

Заявление подается в регистрационное подразделение Госавтоинспекции при личном посещении либо через представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность.

Для прекращения регистрации транспортного средства необходимо обратиться лично либо через представителя в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции и представить необходимый перечень документов:

- заявление установленной формы;

- документ, удостоверяющий личность.