Что делать, если потерял водительские права?

06.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что делать в случае утери водительского удостоверения?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», для выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного заявителем предоставляются следующие документы:

- заявление установленной формы;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- российское национальное водительское удостоверение (при его наличии);

- реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины.

В случае выдачи водительского удостоверения взамен ранее выданного при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения либо при изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца ранее установленный срок действия водительского удостоверения не меняется.

В случае представления заявителем медицинского заключения российское национальное водительское удостоверение взамен ранее выданного выдается на 10 лет, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Выдача водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов и в следующих случаях:

- при истечении срока действия водительского удостоверения;

- при изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;

- если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части), невозможно определить визуально;

- при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения;

- при подтверждении наличия у водителя транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством;

- при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия водительского удостоверения.

Заявление на выдачу водительского удостоверения может быть подано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), выбрав удобное время для посещения экзаменационного подразделения Госавтоинспекции.

Кроме того, заявление на выдачу российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного может быть подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, при этом личное посещение экзаменационного подразделения Госавтоинспекции не требуется.