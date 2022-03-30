Как оформить передачу наличных?

30.03.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь купить машину у знакомого за наличные. Естественно, никакого чека не будет, но хотелось бы иметь доказательства, что я передал деньги. Как это сделать?

Ответ юриста

В данном случае необходима расписка. В ней должны быть указаны ФИО и данные ваших паспортов, адреса прописки, а также цель передачи денег. Сумму требуется обозначить цифрами, а в скобках расшифровать прописью. Ниже нужно указать дату и поставить подпись.

В интернете есть огромное количество шаблонов расписок для любого случая. Можно взять их как пример, но писать лучше от руки.