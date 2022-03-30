Как оформить передачу наличных?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь купить машину у знакомого за наличные. Естественно, никакого чека не будет, но хотелось бы иметь доказательства, что я передал деньги. Как это сделать?
Ответ юриста
В данном случае необходима расписка. В ней должны быть указаны ФИО и данные ваших паспортов, адреса прописки, а также цель передачи денег. Сумму требуется обозначить цифрами, а в скобках расшифровать прописью. Ниже нужно указать дату и поставить подпись.
В интернете есть огромное количество шаблонов расписок для любого случая. Можно взять их как пример, но писать лучше от руки.
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penzainform.ru писал(a):Не покупай.Судя по твоему вопросу ты идиот.А идиот за рулём ,это опасно.