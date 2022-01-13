Можно ли перевозить птиц на общественном транспорте?

13.01.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я собираюсь перевезти птиц в клетках на маршрутках. Можно ли?

Ответ юриста

В законодательстве страны животные и птицы относятся к вещам. Ответ на вопрос содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». В нем говорится, что допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям, предусмотренным пунктом 56 настоящих «Правил».