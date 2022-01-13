Ликбез

Можно ли перевозить птиц на общественном транспорте?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я собираюсь перевезти птиц в клетках на маршрутках. Можно ли?

Ответ юриста

В законодательстве страны животные и птицы относятся к вещам. Ответ на вопрос содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». В нем говорится, что допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям, предусмотренным пунктом 56 настоящих «Правил».

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Гость||

значит можно, а то я хотел с петухом на автобусе кататься

Гость||

Страус тоже птиц только большой. )))

Гость||

Какие то странные, по меньшей мере, вопросы. Вызвать такси и без проблем перевезти клетки с птицами, видимо слишком сложно.

Имя: Гость
Комментарий:

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