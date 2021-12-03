Ликбез

Можно ли обменять отпуск на деньги?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я не хочу уходить в отпуск. Можно ли взять отпускные и продолжить работать, чтобы потом получить еще и зарплату?

Ответ юриста

Согласно трудовому кодексу, такое возможно только в двух случаях: первый - увольнение, второй - когда скопившихся дней отпуска стало больше 28.

При этом статья 126 ТК РФ гласит: «Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных настоящим кодексом)».

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