Можно ли наказать за снятое без согласия видео?

22.09.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Одноклассники сняли на видео моего ребенка и выложили в интернет. Содержание ролика такое, что он теперь стесняется выходить на улицу. Как можно наказать обидчиков?

Ответ юриста

Необходимо опираться на статью 152.1. ГК РФ «Охрана изображения гражданина».

«Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей». Это значит, что видеозапись обязаны удалить.

Так как ваш ребенок получил моральный вред, то здесь уместна еще и статья 151 ГК - о его компенсации. Для начала вы можете попробовать мирным путем решить с представителями несовершеннолетнего обидчика проблему. Если же это не сработает - обратиться в суд с иском.