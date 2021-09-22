Ликбез

Можно ли наказать за снятое без согласия видео?

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Вопрос от интернет-пользователя

Одноклассники сняли на видео моего ребенка и выложили в интернет. Содержание ролика такое, что он теперь стесняется выходить на улицу. Как можно наказать обидчиков?

Ответ юриста

Необходимо опираться на статью 152.1. ГК РФ «Охрана изображения гражданина».

«Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей». Это значит, что видеозапись обязаны удалить.

Так как ваш ребенок получил моральный вред, то здесь уместна еще и статья 151 ГК - о его компенсации. Для начала вы можете попробовать мирным путем решить с представителями несовершеннолетнего обидчика проблему. Если же это не сработает - обратиться в суд с иском.

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Гость||

не надо делать такое что бы потом было стыдно, в туалете не снимают же а в других местах у меня например все за что не стыдно, а если последователи Дзюбы итп то расхлебывайте вообще на всеобщее обозрение надо выставлять

Гость||

penzainform.ru писал(a):

допускаются только с согласия этого гражданина
Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

Имя: Гость
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