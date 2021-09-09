Ликбез

17-летнего поймали за распитием алкоголя. Что будет?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мой сын в компании друзей на улице выпил бутылку пива. Это заметили полицейские, которые проходили мимо, и составили на него протокол. Он учится в колледже, что ему теперь будет?

Ответ юриста

Вас и вашего сына могут привлечь к административной ответственности. Согласно статье 2.3 КоАП РФ, ей подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста и совершившее административное правонарушение. Учитывать все обстоятельства и разбираться будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Затем она примет решение. До колледжа эта информация может и не дойти.

В любом случае по истечении года с окончания исполнения постановления по административному правонарушению запись о нем будет стерта и уже ни на что не повлияет.

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Гость||

Дома пить надо или в глухом лесу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что ему теперь будет?
Детей не будет, снижается функция спермотогенеза. И как следствие простатит и аля улю. Пейте пиво пенное пузо будет здоровенное. Еще и сиськи вырасти могут. От избытка женских гармонов. Вот и те и попил пивка.

Имя: Гость
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