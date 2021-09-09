17-летнего поймали за распитием алкоголя. Что будет?

Вопрос от интернет-пользователя
Мой сын в компании друзей на улице выпил бутылку пива. Это заметили полицейские, которые проходили мимо, и составили на него протокол. Он учится в колледже, что ему теперь будет?
Ответ юриста
Вас и вашего сына могут привлечь к административной ответственности. Согласно статье 2.3 КоАП РФ, ей подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста и совершившее административное правонарушение. Учитывать все обстоятельства и разбираться будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Затем она примет решение. До колледжа эта информация может и не дойти.
В любом случае по истечении года с окончания исполнения постановления по административному правонарушению запись о нем будет стерта и уже ни на что не повлияет.
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