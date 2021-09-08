Ликбез

Дадут ли материнский капитал, если ребенок умер?

Печать

Вопрос от интернет-пользователя

Я родила ребенка, но он умер спустя неделю. Положена ли выплата материнского капитала? Куда нужно обращаться?

Ответ юриста

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ гласит, что материнский (семейный) капитал не выдается, если ребенок умер при родах, но должен быть выдан, если ребенок умер на первой неделе жизни. В таких случаях оформляется свидетельство о рождении ребенка, которое вместе с заявлением на получение сертификата нужно подать в органы Пенсионного фонда России. Сделать это может законный представитель или доверенное лицо по предъявлении нотариальной доверенности от заявителя.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ужасная ситуация...

Гость||

Написано у юриста все хорошо! Но мы бегаем по разным кабинетам с марта месяца и никак не может оформить, то одной бумажки не хватает, то другой, то "не положено"...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте