Дадут ли материнский капитал, если ребенок умер?

08.09.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я родила ребенка, но он умер спустя неделю. Положена ли выплата материнского капитала? Куда нужно обращаться?

Ответ юриста

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ гласит, что материнский (семейный) капитал не выдается, если ребенок умер при родах, но должен быть выдан, если ребенок умер на первой неделе жизни. В таких случаях оформляется свидетельство о рождении ребенка, которое вместе с заявлением на получение сертификата нужно подать в органы Пенсионного фонда России. Сделать это может законный представитель или доверенное лицо по предъявлении нотариальной доверенности от заявителя.