Происшествия

Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани

Печать
Telegram

ГАИ Пензенской области опубликовала новые кадры с места ДТП в селе Средняя Елюзань Городищенского района, которое случилось вечером в четверг, 6 ноября.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани

По предварительным данным, в 18:30 на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань – Сурск столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 74-летний мужчина, и трактор К-701 с плугом.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани

Водитель автомобиля и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра деблокировали тела погибших из автомобиля. Они также стабилизировали «Калину» и отключили аккумулятор.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото, видео ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети