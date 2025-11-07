Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани

07.11.2025 | 10:41

ГАИ Пензенской области опубликовала новые кадры с места ДТП в селе Средняя Елюзань Городищенского района, которое случилось вечером в четверг, 6 ноября.

По предварительным данным, в 18:30 на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань – Сурск столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 74-летний мужчина, и трактор К-701 с плугом.

Водитель автомобиля и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра деблокировали тела погибших из автомобиля. Они также стабилизировали «Калину» и отключили аккумулятор.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.