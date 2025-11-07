В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель

В областной ГАИ прокомментировали смертельное ДТП на трассе М-5 в Бессоновском районе, которое случилось вечером в четверг, 6 ноября.
По предварительным данным, в 23:15 на 656-м километре дороги у села Кижеватово столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 21-летнего водителя и грузовой автомобиль JH6 с полуприцепом, который вел 54-летний шофер.
«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Гранта» от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в ГАИ.
По словам очевидцев, легковая машина влетела под стоявшую фуру. Удар был таким сильным, что она практически полностью ушла под прицеп.
Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра извлекли тело водителя из автомобиля и передали его полиции. «Ладу-Гранта» достали из-под большегруза с помощью машины «Урал», рассказали в ГБУ «ППСЦ».
По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
