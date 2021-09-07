Что делать, если разбил арендованную машину?

Вопрос от интернет-пользователя
Я взял в аренду машину, чтобы работать в такси, и в итоге разбил ее. Что теперь делать?
Ответ юриста
Согласно статье 639 ГК РФ арендатор ответственен за сохранность транспортного средства, то есть в случае гибели или повреждения автомобиля по вашей вине вам необходимо будет возместить причиненные арендодателю убытки. Тот, в свою очередь, должен доказать, что ответственность за случившееся с машиной возлагается на вас, опираясь на закон или договор аренды.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Что делать,что делать- платить!!!