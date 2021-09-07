Что делать, если разбил арендованную машину?

07.09.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я взял в аренду машину, чтобы работать в такси, и в итоге разбил ее. Что теперь делать?

Ответ юриста

Согласно статье 639 ГК РФ арендатор ответственен за сохранность транспортного средства, то есть в случае гибели или повреждения автомобиля по вашей вине вам необходимо будет возместить причиненные арендодателю убытки. Тот, в свою очередь, должен доказать, что ответственность за случившееся с машиной возлагается на вас, опираясь на закон или договор аренды.