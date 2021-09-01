Ликбез

Как правильно перейти дорогу, если зебра далеко?

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Вопрос от интернет-пользователя

В Пензе есть места, где пешеходные переходы расположены очень далеко друг от друга. Людям трудно преодолевать такие большие расстояния. Как поступать в таких случаях? Как правильно перейти проезжую часть без пешеходного перехода и светофора?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии с п. 4.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

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