Квартира для сироты: можно ли продать, чтобы купить другую?

Вопрос от интернет-пользователя
Я сирота, по этой причине мне дали квартиру. Проблема в том, что я переехал работать в другой город. Могу ли я продать то жилье, чтобы приобрести другое в новом месте?
Ответ юриста
Квартиры детям-сиротам выдаются по договору специализированного найма. В течение 5 лет с момента его заключения вы не можете продать жилье, так как оно вам не принадлежит. Это сделано для того, чтобы обезопасить наиболее уязвимые слои населения.
По истечении срока договора заключается новый - уже социального найма. Он предусматривает возможность приватизации квартиры.
Когда вы приватизируете жилье, оно перейдет в вашу собственность и вы сможете распоряжаться им как захотите.