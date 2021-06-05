Ликбез

Квартира для сироты: можно ли продать, чтобы купить другую?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я сирота, по этой причине мне дали квартиру. Проблема в том, что я переехал работать в другой город. Могу ли я продать то жилье, чтобы приобрести другое в новом месте?

Ответ юриста

Квартиры детям-сиротам выдаются по договору специализированного найма. В течение 5 лет с момента его заключения вы не можете продать жилье, так как оно вам не принадлежит. Это сделано для того, чтобы обезопасить наиболее уязвимые слои населения.

По истечении срока договора заключается новый - уже социального найма. Он предусматривает возможность приватизации квартиры.

Когда вы приватизируете жилье, оно перейдет в вашу собственность и вы сможете распоряжаться им как захотите.

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