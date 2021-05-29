Внесли предоплату, но исполнитель пропал. Что делать?

29.05.2021 | 12:02

Вопрос от интернет-пользователя

Заключили договор с ИП на изготовление и монтаж мебели. Внесли предоплату (половину стоимости). Есть договор, в котором обозначены сроки выполнения обязательств, но исполнитель пропал и не выходит на связь. Просрочка - уже два месяца. Что делать?

Ответ юриста

Вам необходимо направить претензию по адресу, указанному в договоре, или лично приехать на место: вдруг этот человек окажется там. Вы имеете право потребовать расторжения договора, возврата денежных средств и выплаты неустойки за нарушение сроков.

Лучше сразу готовьте иск в суд, потому что в данной ситуации исполнитель вряд ли отреагирует на претензию.

Кроме того, можно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.