Ликбез

Внесли предоплату, но исполнитель пропал. Что делать?

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Вопрос от интернет-пользователя

Заключили договор с ИП на изготовление и монтаж мебели. Внесли предоплату (половину стоимости). Есть договор, в котором обозначены сроки выполнения обязательств, но исполнитель пропал и не выходит на связь. Просрочка - уже два месяца. Что делать?

Ответ юриста

Вам необходимо направить претензию по адресу, указанному в договоре, или лично приехать на место: вдруг этот человек окажется там. Вы имеете право потребовать расторжения договора, возврата денежных средств и выплаты неустойки за нарушение сроков.

Лучше сразу готовьте иск в суд, потому что в данной ситуации исполнитель вряд ли отреагирует на претензию.

Кроме того, можно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

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