Вызвала полицию, но помощь не понадобилась. Платить ли штраф за ложный вызов?

22.05.2021 | 20:15

Вопрос от интернет-пользователя

Здравствуйте. Я вызвала полицию, потому что поругалась с мужем и боялась, что дойдет до рукоприкладства. В итоге мы с ним помирились до того, как они приехали. Теперь они говорят, что я должна заплатить штраф за ложный вызов. Это так? Я ведь на самом деле боялась.

Ответ юриста

Приехавшим сотрудникам полиции в любом случае придется отчитаться перед руководством. Вы можете обжаловать вынесенное постановление в течение 10 дней с момента его составления. Настаивайте на своем, говорите, что угроза была реальной. Только в этом случае у вашего супруга могут возникнуть проблемы.

Ложным вызовом считается вызов специализированных служб в шутку, из любопытства, когда на самом деле ничего не происходит.

Важно понимать, что ложный вызов влечет за собой серьезные последствия. В момент, когда спецслужбы едут на такой вызов, кто-то может оказаться в реальной опасности и не дождаться помощи.

За данное административное нарушение предусмотрен штраф до 1 500 рублей.