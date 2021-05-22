Вызвала полицию, но помощь не понадобилась. Платить ли штраф за ложный вызов?

Вопрос от интернет-пользователя
Здравствуйте. Я вызвала полицию, потому что поругалась с мужем и боялась, что дойдет до рукоприкладства. В итоге мы с ним помирились до того, как они приехали. Теперь они говорят, что я должна заплатить штраф за ложный вызов. Это так? Я ведь на самом деле боялась.
Ответ юриста
Приехавшим сотрудникам полиции в любом случае придется отчитаться перед руководством. Вы можете обжаловать вынесенное постановление в течение 10 дней с момента его составления. Настаивайте на своем, говорите, что угроза была реальной. Только в этом случае у вашего супруга могут возникнуть проблемы.
Ложным вызовом считается вызов специализированных служб в шутку, из любопытства, когда на самом деле ничего не происходит.
Важно понимать, что ложный вызов влечет за собой серьезные последствия. В момент, когда спецслужбы едут на такой вызов, кто-то может оказаться в реальной опасности и не дождаться помощи.
За данное административное нарушение предусмотрен штраф до 1 500 рублей.
Мягко намекают, что наши проблемы их не касаются, что мы не можем расчитывать на помощь ПРАВОохранительных органов. На что идут наши налоги? Разве всё не оплачено налогоплатильщиком? Нефтью,ресурсами страны? Складывается ощущение, что Россия после 1993 г. стала каким-то островным государством затерянным в необьятном океане.