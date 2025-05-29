Полицейские предупредили клиентов такси о мошенничествах

Мошенники используют аккаунты водителей такси, чтобы обманывать пассажиров. О схеме рассказали в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».
Притворяясь водителями, аферисты просят у клиентов коды якобы для подтверждения заказов. На самом деле с этими комбинациями цифр они авторизовываются в их аккаунтах, а затем крадут деньги с привязанных карт.
«Мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти «поездки» совершают», - рассказали в полиции.
В итоге деньги списываются с банковского счета жертвы и поступают мошенникам.
«Схема встречается довольно редко, ряд преступлений произошел в Алтайском крае в начале этого года, еще несколько эпизодов зафиксировано в мае в Приморье», - отметили в МВД.
Россиян просят быть бдительнее и никому не сообщать коды из СМС.
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