«Достичь» или «достигнуть» - как правильно?

28.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хорошо потрудились и хороших результатов достигнули. Или достигли? Как правильно - «достичь» или «достигнуть»?

В словаре оба варианты равноправны. Они были образованы когда-то от старославянского глагола «стигати» («двигаться, идти, ступать»). Он не сохранился в русском языке, зато остались родственные ему «стезя» (буквально - «тропа, дорога») и глаголы с приставками, которые так или иначе, обычно в переносном смысле, обозначают то, что на этой дороге (стезе) происходит.

Причем совершенный вид каждого в современном языке имеет два правильных варианта.

«Достигнуть» и «достичь» - буквально «догнать», а в переносном значении - «добиться»: достичь/достигнуть успеха, достигший/достигнувший высоких результатов.

«Настигнуть» и «настичь» - фактически «нагнать», «догнать, преследуя».

«Застигнуть» и «застичь» - тоже два равноправных варианта с приставкой «за-», означают «застать врасплох, внезапно захватить».

И с приставкой «по-» два: «постигнуть» и «постичь» - в современном значении «понять, уразуметь».

Хотя СМИ в целях экономии предпочитают более короткие варианты, мы можем выбрать любой и все равно говорить грамотно.